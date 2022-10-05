Схему скрытой торговли детьми выявила прокуратура Казахстана

Прокурорская проверка выявила множество нарушений в сфере усыновления детей. Всему виной пробелы в законодательстве, которые создают условия для коммерциализации процесса усыновления. Один из таких пробелов – отсутствие чётко регламентированной процедуры усыновления, передает informburo.kz

Прокуратура обнаружила несколько противоправных схем, использование которых привело к массовым случаям незаконного усыновления, в том числе гражданами иностранных государств. Об этом говорится в опубликованном на сайте «Открытые НПА» консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защите прав ребёнка».

Нарушения в сфере усыновления происходят из-за бездействия должностных лиц, пробелов в законодательстве, а также несовершенства Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание.

Наиболее распространённая схема незаконного усыновления заключается в том, что в отношении детей устанавливается отцовство мужчины, состоящего в браке с другой женщиной, а биологическая мать отказывается от ребёнка и передаёт его «отцу».

«Согласно пункту 5 статьи 47 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, устанавливается путём подачи в регистрирующий орган совместного заявления. Это позволяет потенциальным усыновителям договориться с беременными женщинами, планирующими отказаться от ребёнка, обходя тем самым требование о постановке на учёт и прохождении сопутствующих усыновлению процедур. При этом, как показывает практика, во многих случаях указанные отцами лица фактически ими не являются», – говорится в документе.

Другая популярная схема – усыновление на основании заявлений об отказе от детей. По сведениям Министерства юстиции, с 2015 года нотариально удостоверено 1,4 тысячи таких действий, в том числе в пользу родственников. Наличие родства в этих случаях суды устанавливали со слов заявителей и свидетелей, при этом в делах нет документов, подтверждающих родственные отношения.

Например, в Алматинской области суд удовлетворил заявление супругов об удочерении. Прокуратуре усыновители пояснили, что в ноябре 2019 года коллега одного из них родила дочь вне брака и по их просьбе сразу же передала ребёнка на усыновление.

«При этом усыновители не являются родственниками биологической матери ребёнка, в орган опеки не обращались и на учёте как потенциальные усыновители не состояли. Несмотря на несоблюдение процедуры усыновления, отсутствие родственных связей, орган опеки попросил суд удовлетворить заявление. Другая часть заявлений об отказе от детей выписана в пользу третьих лиц, тогда как Кодекс с 2016 года не предусматривает адресное усыновление. Всего установлено 150 таких отказов, на основании которых усыновлены дети», – поясняется в документе.

Кроме того, при оформлении отказов были случаи, по которым нотариусы удостоверяли подписи в заявлениях, хотя законом «О нотариате» это не предусмотрено. Сейчас порядок действий органов опеки и лиц, в пользу которых мать или родители отказываются от ребёнка, чётко не регламентирован. Усыновители, получив нотариально удостоверенное заявление от матери, сразу же забирают ребёнка, инициируя процедуру усыновления только через некоторое время.

«Так, в Акмолинской области семья получила ребёнка от биологической матери в ноябре 2018 года, а вопрос усыновления поднят лишь в 2020 году. В некоторых случаях такой вопрос не поднимается вовсе», – отмечается в документе.