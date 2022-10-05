USD 472.68
EUR 466.91
RUB 8.01
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Схему скрытой торговли детьми выявила прокуратура Казахстана

Схему скрытой торговли детьми выявила прокуратура Казахстана

Потенциальные усыновители находят родителей, готовых отказаться от детей, и оформляют усыновление через нотариально заверенный отказ.

Прокурорская проверка выявила множество нарушений в сфере усыновления детей. Всему виной пробелы в законодательстве, которые создают условия для коммерциализации процесса усыновления. Один из таких пробелов – отсутствие чётко регламентированной процедуры усыновления, передает informburo.kz

Прокуратура обнаружила несколько противоправных схем, использование которых привело к массовым случаям незаконного усыновления, в том числе гражданами иностранных государств. Об этом говорится в опубликованном на сайте «Открытые НПА» консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защите прав ребёнка».

Нарушения в сфере усыновления происходят из-за бездействия должностных лиц, пробелов в законодательстве, а также несовершенства Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание.

Наиболее распространённая схема незаконного усыновления заключается в том, что в отношении детей устанавливается отцовство мужчины, состоящего в браке с другой женщиной, а биологическая мать отказывается от ребёнка и передаёт его «отцу».

«Согласно пункту 5 статьи 47 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, устанавливается путём подачи в регистрирующий орган совместного заявления. Это позволяет потенциальным усыновителям договориться с беременными женщинами, планирующими отказаться от ребёнка, обходя тем самым требование о постановке на учёт и прохождении сопутствующих усыновлению процедур. При этом, как показывает практика, во многих случаях указанные отцами лица фактически ими не являются», – говорится в документе.

Другая популярная схема – усыновление на основании заявлений об отказе от детей. По сведениям Министерства юстиции, с 2015 года нотариально удостоверено 1,4 тысячи таких действий, в том числе в пользу родственников. Наличие родства в этих случаях суды устанавливали со слов заявителей и свидетелей, при этом в делах нет документов, подтверждающих родственные отношения.

Например, в Алматинской области суд удовлетворил заявление супругов об удочерении. Прокуратуре усыновители пояснили, что в ноябре 2019 года коллега одного из них родила дочь вне брака и по их просьбе сразу же передала ребёнка на усыновление.

«При этом усыновители не являются родственниками биологической матери ребёнка, в орган опеки не обращались и на учёте как потенциальные усыновители не состояли. Несмотря на несоблюдение процедуры усыновления, отсутствие родственных связей, орган опеки попросил суд удовлетворить заявление. Другая часть заявлений об отказе от детей выписана в пользу третьих лиц, тогда как Кодекс с 2016 года не предусматривает адресное усыновление. Всего установлено 150 таких отказов, на основании которых усыновлены дети», – поясняется в документе.

Кроме того, при оформлении отказов были случаи, по которым нотариусы удостоверяли подписи в заявлениях, хотя законом «О нотариате» это не предусмотрено. Сейчас порядок действий органов опеки и лиц, в пользу которых мать или родители отказываются от ребёнка, чётко не регламентирован. Усыновители, получив нотариально удостоверенное заявление от матери, сразу же забирают ребёнка, инициируя процедуру усыновления только через некоторое время.

«Так, в Акмолинской области семья получила ребёнка от биологической матери в ноябре 2018 года, а вопрос усыновления поднят лишь в 2020 году. В некоторых случаях такой вопрос не поднимается вовсе», – отмечается в документе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Годен к воинской службе. Призывник подал в суд на департамент по делам обороны Костанайской области
Следующая новость

Влияет обширный антициклон. Прогноз погоды на 6-9 октября