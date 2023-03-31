Схемы по искусственному росту цен на продукты питания выявили в Костанайской области

Департамент экономических расследований Костанайской области выявил схемы по искусственному росту цен на продукты питания. Некоторые костанайские бизнесмены создают аффилированные предприятия и с каждой реализации имеют торговые надбавки до 11% от закупочных цен. При этом сами производители продуктов питания считают, что власти должны пересмотреть механизмы контроля рынка товаров.

Согласно официальным данным, в Костанайской области за несколько месяцев этого года выросли цены на рис на 18%, лук репчатый — почти на 79%, молоко — на 13% и кефир — на 10%. В палате предпринимателей пытались разобраться, почему это происходит. Департамент экономических расследований провел свой мониторинг, который показал, что предприниматели искусственно создают повышение цен.

«В ходе анализа на предмет излишнего посредничества Департаментом установлены ряд аффилированных предприятий у основных производителей СЗПТ, данные предприятия к примеру оформляются на бывших и нынешних сотрудников, при чём с каждой реализации от производителя к аффилированному предприятию имеются торговые надбавки до 11% от закупочных цен. 06 19 ))

Помимо этого департамент разослал уведомления с требованием снизить стоимость молочной продукции ряду предприятий ее производящих, но они исполнены не были. У главы крестьянского хозяйства «Тэрра» есть своё мнение по поводу роста цен. Он считает, что если нет поставок товаров, предпринимателю нужно продать имеющийся товар дороже, чтобы не уйти в минус и покрыть свои издержки.

«Любой производитель хочет продать свою продукцию дороже, но ему не дают это делать коллеги. Я не могу выскочить — рынок. Есть на рынке товар, мы проваливаемся и ниже себестоимости», — объясняет директор ТОО «Тэрра» Владимир Семейкин.

Со стороны государства снизить цены на продукты питания пытаются через стабилизационный фонд. Его запас сейчас порядка 10 тыс. тонн продукции на 1,9 млрд тенге. Но предприниматели считают, что стабилизация цен главным образом ложится на плечи сельхозтоваропроизводителей. А нерыночное регулирование цен отрицательно влияет на рентабельность предприятий.

«При росте себестоимости продукции конечный потребитель приобретал товар по удобной цене. Для нас если взять рыночную составляющую — это была реализация ниже себестоимости. Аналогично мы работаем и по мясу кур по оборотной схеме. Когда определенный спрос идет, мы пытаемся перекрыть убытки прошлых периодов и не допустить сокращения предприятия», — говорит представитель ТОО «Жас Канат-2006» Игорь Шишков.

Костанайские сельхозпроизводители считают, что контролирующие органы должны проверять не только их, но и торговые сети, и обязательно посредников, которые получают иной раз серьезный доход от продажи их продуктов питания. Помимо этого бизнесмены предлагают властям использовать такие рыночные механизмы, направленные на борьбу не с последствиями, а с причинами роста.

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