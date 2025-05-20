20 мая утром на автодороге «Алматы – Екатеринбург», примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак», водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров-иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия.

Сотрудники полиции обращаются к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.

Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых манёвров.

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