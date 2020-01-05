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Шесть человек пострадали в ДТП в Костанайской области

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Наталья Луговская
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4 января около 17.30 часов на 84 км автомобильной дороги «Карабутак-Костанай», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, сообщает пресс-служба департамента полиции области. 

Водитель автомобиля «Nissan Teana», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречную движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «Porsche Cayenne».

В результате ДТП шесть человек обратились в больницу, два человека с «Nissan Teana» и четыре человека с «Porsche Cayenne».

По факту ДТП начато расследование сотрудниками Тарановского отдела полиции

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