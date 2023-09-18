Шесть лет рабства: житель Костаная заявил о неволе в Карагандинской области

В Карагандинской области обнаружили уроженца Костаная, который рассказал, как шесть лет находился в трудовом рабстве, сообщает Zakon.kz.

Мужчина в рваной одежде остановил жителя Карагандинской области на трассе. Как рассказал Ерсын Тлевбердинов, водитель «Скорой помощи», мужчина представился Александром Вдовиченко и рассказал, что его удерживали а одном из крестьянских хозяйств региона, пишет Патриот.

Александр Вдовиченко говорит, что сбежал из зимовки рядом с поселком Молодёжное Осакаровского района в Карагандинской области. Он был в рваной одежде, грязный и голодный, когда его увидел при въезде в Караганду водитель «Скорой помощи».

«Я после смены на подстанции «Скорой помощи» ехал домой на своей личной машине. На дороге меня остановил мужчина европейской внешности, в рваной одежде, грязный. Он рассказал, что сбежал из трудового рабства, где был 6 лет. Сказал, что зовут его Александром Вдовиченко», — говорит «Патриоту» Ерсын Тлевбердинов, водитель «Скорой помощи».

Мужчина рассказал, что 6 лет назад хозяин крестьянского хозяйства предложил ему поработать сезон на его зимовке — пасти скот. В итоге завладел его документами и не платил зарплату. Никакого официального трудоустройства не было. Фактически он работал только за еду. Александр не мог сбежать. За ним постоянно присматривало большое семейство хозяина зимовки. За эти шесть лет его женили — в крестьянском хозяйстве работала также молодая женщина. Свадьбы не было, пригласить родных в крестьянское хозяйство Александру не разрешали.

В неволе у Александра и другой работницы родилась дочь. Роды приняли родственницы владельца зимовки. Сейчас девочке 2 годика, она живёт там же.

«Я просил отдать мне документы. Вдруг участковый инспектор полиции спросит? Но хозяин сказал, что будет лучше, если документы останутся у него», — говорит Александр Вдовиченко.

Александр решил сбежать. Он несколько дней шёл по степи в сторону Караганды. Передвигался только в темное время суток.

Мужчина решил добраться до родины — поселка Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области и там написать заявление.

Водитель «Скорой помощи» посадил парня в такси до Костаная.

«Александр Вдовиченко по базе не числится в розыске как без вести пропавший. Если заявление от него поступит, будут приняты меры», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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