Шесть лет получала пенсию в двух странах одновременно жительница Костанайской области

Сотрудниками миграционной службы ОП Карасуского района совместно с отделом Карасуского района по социальному обеспечению в ходе проводимой совместной работы была выявлена 64-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Карасуского района, которая приобрела гражданство Российской Федерации 16 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

Женщина получала российскую пенсию, а в 2015 году по достижению пенсионного возраста оформила пенсию на территории Республики Казахстан. В настоящее время решается вопрос о возвращении незаконно полученных денежных средств.

Сотрудниками миграционной службы гражданка РФ привлечена к административной ответственности по статье 496 КР КоАП в виде штрафа в сумме 100 МРП. В отношении данной гражданки зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан.

Миграционная служба ОП Карасуского района уведомляет о том что в соответствии с п.3 статьи 10 Конституции Республики Казахстан за гражданином Республики не признается гражданство другого государства, на основании ст.21 Закона РК «О гражданстве Республики Казахстан» от 20 декабря 1991 года «гражданство Республики Казахстан утрачивается если лицо приобрело гражданство другого государства».

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