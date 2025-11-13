USD 524.32 EUR 609.05 RUB 6.52

Шесть месяцев лишения свободы за удар врача: приговор в апелляции

— Сегодня, 19:14
суд

pixabay.com

Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу по делу пациента, осуждённого за причинение тяжкого вреда здоровью врачу-урологу.

Инцидент произошёл в июле текущего года во время приёма у врача. Между пациентом и медиком вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанёс врачу удар кулаком по лицу. Потерпевший упал и ударился затылком о стену, получив травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Суд №2 города Костаная признал обвиняемого виновным по статье 114 части 3 Уголовного кодекса РК и назначил наказание — 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, признав выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.



