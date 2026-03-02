С этого года вопросами безнадзорных животных в Костанай занимается городской акимат. Полномочия переданы отделу предпринимательства и сельского хозяйства, который расширен и дополнен функциями в сфере ветеринарии.
По данным городских служб, ситуация остаётся напряжённой. С начала года зарегистрировано шесть случаев укусов собак людьми. В службу «Айкомек» поступило 267 обращений по поводу бродячих животных, из них 60 — только за последнюю неделю.
Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что работа ведётся в рамках действующего законодательства. В настоящее время предусмотрены отлов, чипирование и последующий выпуск животных в прежнюю среду обитания.
По словам главы города, проблема бездомных собак существует не первый год и носит системный характер. Ранее полиция проводила подсчёты, и количество таких животных исчисляется тысячами. В акимате уже направляли предложения в республиканские органы с инициативами по изменению подходов к решению вопроса.
Также рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство временных или постоянных вольеров для бездомных животных. Реализация таких мер может быть осуществлена через отделы ЖКХ или предпринимательства.
Вместе с тем городские власти признают, что оперативно решить проблему не удастся, и для её урегулирования необходимы комплексные решения.
Мартовская непогода: дождь со снегом и гололёд в Костанае
282 тысячи автомобилей и больше аварий: новые данные полиции Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.