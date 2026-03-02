С этого года вопросами безнадзорных животных в Костанай занимается городской акимат. Полномочия переданы отделу предпринимательства и сельского хозяйства, который расширен и дополнен функциями в сфере ветеринарии.

По данным городских служб, ситуация остаётся напряжённой. С начала года зарегистрировано шесть случаев укусов собак людьми. В службу «Айкомек» поступило 267 обращений по поводу бродячих животных, из них 60 — только за последнюю неделю.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что работа ведётся в рамках действующего законодательства. В настоящее время предусмотрены отлов, чипирование и последующий выпуск животных в прежнюю среду обитания.

По словам главы города, проблема бездомных собак существует не первый год и носит системный характер. Ранее полиция проводила подсчёты, и количество таких животных исчисляется тысячами. В акимате уже направляли предложения в республиканские органы с инициативами по изменению подходов к решению вопроса.

Также рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство временных или постоянных вольеров для бездомных животных. Реализация таких мер может быть осуществлена через отделы ЖКХ или предпринимательства.

Вместе с тем городские власти признают, что оперативно решить проблему не удастся, и для её урегулирования необходимы комплексные решения.

