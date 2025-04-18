В Костанайской области начинается поэтапная реконструкция шести железнодорожных вокзалов — в самом Костанае, а также на станциях Тобол, Железорудная, Аманкарагай, Аркалык и Кушмурун. Эти работы проводятся в рамках поручения Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова по обновлению железнодорожной инфраструктуры страны.
Как отмечают в акимате Костанайской области, цель проекта — создать современные и комфортные условия для всех пассажиров, улучшить внешний облик вокзалов и повысить безопасность. Особое внимание уделено доступности для людей с ограниченными возможностями.
«Реконструкция включает как фасадные, так и внутренние работы. Обновим кровлю, отделку помещений, кассовые зоны, залы ожидания и санитарные узлы. Кроме того, будут установлены пандусы, обновится система видеонаблюдения и оповещения», — поясняют представители подрядной организации.
Также запланировано благоустройство прилегающей территории — озеленение, установка лавочек, освещение и обновление парковочных мест. Все работы проводятся в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами.
Официально стартовали ремонтные работы. Подрядные организации уже приступили к подготовительным мероприятиям: ведётся демонтаж старых конструкций, завозятся строительные материалы и устанавливаются временные ограждения. В ближайшие дни начнётся ремонт фасадов и внутренних помещений.
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