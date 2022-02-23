Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли в ИВС

Шесть человек, которых задержали по делам о массовых беспорядках в начале января, умерли в ИВС в следствии применения недозволенных методов дознания, сообщил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров в интервью газете «Казахстанская правда», передает informburo.kz

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам передали не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных», – рассказал начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

По информации ведомства, при таких обстоятельствах в ИВС Алматы погибли два человека, трое – в Восточно-Казахстанской области и один человек – в Талдыкоргане.

«Также мы взяли резонанс­ное дело о пытках, сопряжённых с применением утюга, в отношении ещё одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе», – добавил он.

Расследования по произошедшим случаям продолжаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.