Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли в ИВС

almaty.tv
Шесть человек, которых задержали по делам о массовых беспорядках в начале января, умерли в ИВС в следствии применения недозволенных методов дознания, сообщил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров в интервью газете «Казахстанская правда», передает informburo.kz
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам передали не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных», – рассказал начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.
По информации ведомства, при таких обстоятельствах в ИВС Алматы погибли два человека, трое – в Восточно-Казахстанской области и один человек – в Талдыкоргане.
«Также мы взяли резонансное дело о пытках, сопряжённых с применением утюга, в отношении ещё одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе», – добавил он.
Расследования по произошедшим случаям продолжаются.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: