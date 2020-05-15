Шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
5689 - зарегистрированно
2707 - выздоровевших
34 - летальных случаев
72 - в Костанайской области
Происшествие произошло 14 мая в 23:37 в Костанае. Шестилетний мальчик находился в собственном двух этажном доме, в детской комнате на 2-м этаже.
Несмотря на поздний час, вся семья бодрствовала. Ребенок оставался один в своей комнате и решил снять москитную сетку с окна. Однако по несторожности выпал наружу. При падении он зацепился за ветви растущего дерева и приземлился на мягкий грунт. Ребенок поднялся с земли и самостоятельно зашел домой, сообщив о случившемся родителям.
С диагнозом ушибы грудного отдела позвоночника пострадавший госпитализирован в отделении травматологии Костанайской областной детской больницы.
В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние мальчика медики оценивают как средне-стабильное.
ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Помните! Москитные сетки — не защита ребенка от падения!