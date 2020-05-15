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Шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа в Костанае

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Происшествие произошло 14 мая  в 23:37 в Костанае. Шестилетний мальчик находился в собственном двух этажном доме, в детской комнате на 2-м этаже.

Несмотря на поздний час, вся семья бодрствовала. Ребенок оставался один в своей комнате и решил снять москитную сетку с окна. Однако по несторожности выпал наружу. При падении он зацепился за ветви растущего дерева и приземлился на мягкий грунт. ​Ребенок поднялся с земли и самостоятельно зашел домой, сообщив о случившемся родителям.

С диагнозом ушибы грудного отдела позвоночника пострадавший госпитализирован в отделении травматологии Костанайской областной детской больницы.
​В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние мальчика медики оценивают как средне-стабильное.​

​ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Помните! Москитные сетки — не защита ребенка от падения!

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