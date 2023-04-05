Шестилетним детям не разрешают остаться в садике до августа

В разных регионах Казахстана родители жалуются на то, что их просят не приводить шестилеток в садик.

Казахстанские родители жалуются на то, что по достижении шести лет детей просят не приводить в детский сад. Папы и мамы сталкиваются с проблемой, что ребёнка некуда пристроить, ведь школа начнётся только в сентябре. Отказывают детям в местах и владельцы частных дошкольных учреждений, которые работают по госзаказу. Об этом рассказывается в сюжете «31 канала».

В разных регионах страны родители жалуются, что, как только ребенку исполняется шесть лет, пусть даже в октябре или марте, его просят больше не приводить в садик. В лучшем случае родителям предлагают места на коммерческой основе. Эта тема горячо обсуждается в социальных сетях, передает informburo.kz

«Нигде вы не найдёте садик, где выпускников оставляют в детском саду до 1 августа. Это единицы. Если найдёте – это будет чудо. Родители молодые, работают. Бабушки тоже работают, потому что пенсионный возраст у нас увеличен. Куда девать ребёнка?» – пожаловалась жительница Экибастуза Светлага Гернер.

По словам представителей детсадов, дело в том, что дошкольные учреждения перестают получать финансирование за детей старше шести лет. Хотя есть разночтения. В законе об образовании прописан дошкольный возраст – от одного года до поступления в первый класс. А в постановлении правительства «Национальный план» указывается необходимость охвата госзаказом детей только с 2 до 6 лет.

«Дошло до того, что в Туркестанской области прошёл мирный митинг. Мы доказывали, что это незаконно», – сообщила эксперт Казахстанской ассоциации непрерывного образования Шарапат Султангазиева.

В Министерстве просвещения ответили, что нормативно-правовыми актами предусмотрена возможность посещать детям детские сады до 1 августа, но якобы детсады заключают договор с родителями, согласно которому отчисление ребёнка происходит после завершения курса обучения.

«Ведётся поэтапная работа, но здесь и сейчас обеспечить всех детей дошкольным образованием и воспитанием, к сожалению, ресурсов государства не хватает. Поэтому привлекается частное партнёрство, выделяются деньги, и специалисты постоянно работают над этим», – сказала директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева.

И владельцы детсадов, и родители требуют устранить разночтения, ведь закон выше постановления правительства. В некоторых областях местные исполнительные органы сумели найти деньги, и детям разрешают оставаться в детсаду до 1 августа, но это скорее исключение из правила