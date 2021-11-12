Шестимесячная девочка умерла в Уральске, проглотив булавку

Страшная трагедия произошла в Уральске. Врачи не смогли спасти жизнь шестимесячного ребенка, который проглотил булавку, передает Tengrinews.kz.
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В областной детской больнице сообщили, что ребенок поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Родители отметили, что у девочки в течение недели наблюдался темный стул. Вечером 9 ноября поступил вызов на станцию скорой медицинской помощи.
«Родители шестимесячной девочки рассказали, что у ребенка резкая боль в области живота. Пострадавшая поступила в спутанном сознании. Сразу же была проведена рентгеноскопия, которая выявила, что в желудочно-кишечном тракте находится булавка в раскрытом состоянии. Спасти девочку не удалось. Около 23 часов 9 ноября она скончалась в реанимационном отделении», — сообщила заместитель директора по медицинской части областной детской больницы Юлия Горячева.
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