Шестимесячный ребенок умер от кори в РК

Фото взято с сайта rebenok-clinic.ru
В Усть-Каменогорске врачи не смогли спасти шестимесячного ребенка, заболевшего корью, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области подтвердили факт смерти ребенка.
«К сожалению, шестимесячного ребенка не удалось спасти. Врачи боролись за его жизнь три дня, но он умер. У него появились осложнения в виде пневмонии, ложного крупа», — сообщила внештатный инфекционист управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Назигуль Сапаргалиева.
По официальным данным, ребенок скончался третьего декабря. Сообщается, что он не был вакцинирован. Медики говорят, 28 ноября родители ребенка обратились за помощью к врачам частной клиники. Далее лечили малыша дома. Сорую вызвали на следующий день, но от госпитализации отказались.
«30 ноября ребенок был экстренно госпитализирован в Центр матери и ребенка с сильной лихорадкой и ухудшением состояния, было незамедлительно начато лечение. Наши врачи трое суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, 3 декабря малыш умер. Это первая смерть от кори в регионе», — сообщил анестезиолог-реаниматолог Центра матери и ребенка Бауржан Нурболсын.