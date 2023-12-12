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Шестимесячный ребенок умер от кори в РК

Фотография для новости Шестимесячный ребенок умер от кори в Казахстане

Фото взято с сайта rebenok-clinic.ru

В Усть-Каменогорске врачи не смогли спасти шестимесячного ребенка, заболевшего корью, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области подтвердили факт смерти ребенка.

«К сожалению, шестимесячного ребенка не удалось спасти. Врачи боролись за его жизнь три дня, но он умер. У него появились осложнения в виде пневмонии, ложного крупа», — сообщила внештатный инфекционист управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Назигуль Сапаргалиева.

По официальным данным, ребенок скончался третьего декабря. Сообщается, что он не был вакцинирован. Медики говорят, 28 ноября родители ребенка обратились за помощью к врачам частной клиники. Далее лечили малыша дома. Сорую вызвали на следующий день, но от госпитализации отказались.

«30 ноября ребенок был экстренно госпитализирован в Центр матери и ребенка с сильной лихорадкой и ухудшением состояния, было незамедлительно начато лечение. Наши врачи трое суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, 3 декабря малыш умер. Это первая смерть от кори в регионе», — сообщил анестезиолог-реаниматолог Центра матери и ребенка Бауржан Нурболсын.

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