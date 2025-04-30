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Щипачи в автобусах. Вор-карманник обокрал жительницу Костаная

— Сегодня, 16:50
Изображение для новости: Щипачи в автобусах. Вор-карманник обокрал жительницу Костаная

pixabay.com

Происшествие случилось 25 апреля в автобусе маршрута №8. Об этом сообщила пассажирка. У неё украли «Айфон 14 про макс». В пресс-службе ДП факт подтвердили. 

Воры-карманники не перестают промышлять в костанайских автобусах. На днях жительница города, лишилась своего дорогостоящего смартфона, как она предполагает, по вине так называемого «щипача».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Изучаются записи с камер видеонаблюдения в автобусе, а также направлены соответствующие запросы по номеру сотового телефона. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Изображение 1 для Щипачи в автобусах. Вор-карманник обокрал жительницу Костаная

Всего, за три месяца, полицией зарегистрировано 17 фактов краж из карманов и сумок. Раскрыто 10 из них, расследование еще по трем фактам продолжается. Задержано 9 воров-карманников. Как выяснилось, они совершают именно карманные кражи и в квартирах, и в домах, и в магазинах, и в гардеробах, и в компьютерных клубах и школах. Зарегистрированы и факты воровства на улице.

За совершение карманных краж в текущем году задержано 9 лиц.

 



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