Происшествие случилось 25 апреля в автобусе маршрута №8. Об этом сообщила пассажирка. У неё украли «Айфон 14 про макс». В пресс-службе ДП факт подтвердили.

Воры-карманники не перестают промышлять в костанайских автобусах. На днях жительница города, лишилась своего дорогостоящего смартфона, как она предполагает, по вине так называемого «щипача».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Изучаются записи с камер видеонаблюдения в автобусе, а также направлены соответствующие запросы по номеру сотового телефона. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего, за три месяца, полицией зарегистрировано 17 фактов краж из карманов и сумок. Раскрыто 10 из них, расследование еще по трем фактам продолжается. Задержано 9 воров-карманников. Как выяснилось, они совершают именно карманные кражи и в квартирах, и в домах, и в магазинах, и в гардеробах, и в компьютерных клубах и школах. Зарегистрированы и факты воровства на улице.

За совершение карманных краж в текущем году задержано 9 лиц.

Какой погода будет 1 мая в Костанае и области 1 мая ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере Костанайской области туман....