На совещании в акимате Костаная Марат Жундубаев задал вопрос руководителю отдела образования областного центра Гульсим Уразбаевой о пустующем здании детского сада в 9 микрорайоне.

По словам акима к нему поступают жалобы от жителей, родителей этого микрорайона. Сейчас здание не функционирует уже полтора года.

«Детский сад, если не ошибаюсь, Венгерская там была, в 9 микрорайоне. Полтора года стоит. Люди тоже жалуются. Это же к вам относится! Я понимаю, областное управление есть свое, но вы должны отрабатывать с ними. Почему полтора года не приступают? Отдайте частнику. У нас очередность наблюдается. 6000 детей была, и мы «шикарно живем», не ремонтируем детский сад. Не запускаем его. Я понимаю были бы нарушения, но он работал. Взяли закрыли. Запустить надо, у нас очередность», — возмутился аким Костаная Марат Жнудубаев.

По словам Гульсим Уразбаевой, здание на балансе отдела образования Костаная.

«Мы сделали бюджетную заявку. Подали год назад. Повторно подали в этом году. Нам не выделяют деньги. Поэтому мы рассматриваем вопрос, если будут частные сады обращаться, и капитальный ремонт сами сделают», — ответила руководитель отдела образования.

«Я вам скажу так, в облакимате даже не знают, что финансирование не дали. Вопрос решили бы, если бы вы настойчиво поднимали, решили бы этот вопрос. У нас очередность огромная, детский сад памятником стоит. Если он требует капремонта, давайте будем вместе ходатайствовать», — заключил Марат Жундубаев.

