Уважаемая, самая любимая моя первая учительница Шимпф Эрна Ивановна. Я хочу от всей души поблагодарить и поздравить с Днем Учителя Вас.
Вы сыграли большую роль в моей жизни, увидев Вас , я сразу решила , что буду как вы…учителем. Вы влюбили себя с первого дня в далеком 1968 году. От вас исходило столько доброты, любви.И я с первого класса решила, что буду учителем начальных классов. И вот будучи сейчас на пенсии и проработав 45 лет учителем начальных классов, я вспоминаю Вас очень часто и благодарю за первые азы, за вашу любовь, доброту, искренность.
И в преддверие праздника шлю Вам низкий поклон и желаю крепкого здоровья, дорогая моя Эрна Ивановна.С ув.ваша ученица Аня Белова (Брага).
