Школа бокса, газификация, ремонт дорог. В Костанае утвержден бюджет на 2020 год

Сегодня депутаты городского маслихата утвердили бюджет Костаная на 2020 год. Эксперты назвали его социальным, поскольку большую часть расходов намерены направить на социальную сферу, в частности на образование. Затем в приоритете жилищное строительство и проведение инфраструктуры, сообщает alau.kz

Бюджет Костаная на 2020 год увеличен на 18,4 млрд тенге по сравнению с текущим годом и составит 82,7 млрд тенге. Как отмечают специалисты, доходная часть бюджета выросла на 35 процентов и во многом благодаря тому, что с 2020 года в городской бюджет будет поступать корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса, который ранее шёл в республиканскую казну.

«На систему образования планируется направить более 19 млрд тенге и примерно 4,3 млрд тенге на различные доплаты педагогам. Также на капитальный ремонт 3-х объектов образования уйдет 1,2 млрд тенге, примерно 18 млн тенге на ремонт музыкальной школы (корпус по ул. Павлова и ул. Пушкина). Около 15 млн тенге уйдет на ремонт ясли-садов №9 и №54 «,- рассказала руководитель отдела экономики акимата Костаная Марина Теньгаева.

На социальную помощь и социальное обеспечение из госказны запланировано 1,9 млрд тенге, на культуру и развитие языков — примерно 499 млн тенге, на физическую культуру и спорт — 413 млн тенге. Часть этих денег, кстати, пойдет на завершение разработки ПСД на реконструкцию картинг центра под школу бокса по ул. Гашека и строительство школы бокса по ул. Текстильщиков. Объем расходов на строительство социальных объектов, жилья и инженерных коммуникаций составит 22,2 млрд тенге.

В 2020 году будет продолжена работа по обеспечению жильем многодетных семей, на эти цели в городе предусмотрено 1,2 млрд тенге. На эти деньги планируется купить 140 квартир. На жилищно-коммунальное хозяйство города будет направлено 13,3 млрд тенге, что выше уровня текущего года на 14%.

«Мы ориентируемся на ЖКХ. Мы видим, в центре IKomek жалобы в основном по поводу дорог, камер видеонаблюдения, освещение. Следовательно только на дороги планируется потратить 5,5 млрд и на покрытие 6,7 млрд»,- сказал аким Костаная Кайрат Ахметов.

Помимо этого в 2020 году завершат газификацию жилых домов по улицам Белинского, Жуковского, Станционной, Новой и ПСД газификации улиц Лизы Чайкиной, Пикетной, Киевской, Узкоколейной. На освещение улиц предусмотрено 255 млн тенге. Свет в ночное время появится по улицам Парковая, К.Маркса, Речная п. Киевский.

За все эти расходы городского бюджета на 2020 год депутаты маслихата проголосовали единогласно.