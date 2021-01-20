Школа для молодых педагогов-психологов открылась в Костанае

В Костанае открылась школа для молодых педагогов-психологов. Ее запустили, чтобы помочь вчерашним студентам восполнить пробел в практических навыках работы. Как оказалось, недостаток знаний испытывают многие молодые специалисты, передает alau.kz

Руководитель центра психологической поддержки Елена Петренко рассказывает о новом уникальном для нашего региона проекте. На прошлой неделе их организация запустила школу молодых преподавателей-психологов, которые устраиваются в учебные заведения с небольшим стажем или вовсе без него. Оказывается, что некоторые из таких молодых специалистов попросту могут уйти из профессии или долго скитаться по разным местам работы. А все потому что знания, полученные ими в университете не всегда помогают справиться с реальными трудностями рабочих будней.

«В основном специалисты, молодые психологи приходят и не скрывают, что этого они не знают, этого не делали, этому их не учили. Потому что очень мало практики. Даже когда психолог попадает в учреждение на практику, допустим, в те же школы зачастую они смотрят, где-то участвуют в виде наблюдателя, но консультирования и таких серьезных вещей они не проводят»,- говорит Елена Петренко, руководитель регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования.

Заполнять пробелы в знаниях и навыках станут преподаватели новой школы, созданной центром психологической поддержки. В течение 2-х месяцев уже опытные профессионалы возьмут на себя роль наставников для студентов-новичков. Мастера психологии будут проводить занятия в онлайн-режиме, пробуя в дистанционной форме превратить неопытных специалистов в уверенные и пытливые кадры. Для этого им предстоит рассмотреть немало вопросов.

«В основном это профилактика аутодеструкции, это работа с консультированием и учащихся, и педагогов, и с родителями. Это работа по профилактике девиантного поведения, по профилактике бытового насилия среди несовершеннолетних. А также помощь в работе в дистанционном формате на различных платформах, с помощью различных сервисов, улучшения качества диагностических материалов»,- поясняет Елена Петренко.

На занятия уже отозвались около сотни молодых преподавателей со всей области, которые на короткое время согласились вновь стать студентами. Каждый из них сможет получить необходимые знания, как на русском, так и казахском языке. Курсы для них начались совсем недавно, но в центр уже стали поступать вопросы о возможности проведения подобных уроков в будущем для более опытных и уже работающих преподавателей-психологов.

«Мы думаем об этом, сначала поможем молодым специалистам, а потом будем думать, как работать далее. Наша диагностика показала, что в этом году влились около 80 новых специалистов, из них много молодых. Поэтому и возникла такая идея. Молодежь нужно обучать. Но как только у нас будет разрешение на очный формат, мы планируем продолжить практические выезды, потому что очного обучения все равно ничем не заменишь»,- говорит руководитель центра.

По итогам обучения в школе центра молодые преподаватели-психологи получат сертификат. А лучших из студентов поощрят еще и благодарственными письмами.

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