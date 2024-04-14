Школа или детсад на месте рынка. Что сейчас происходит на «Наримановке»?

На месте Наримановского рынка должна появиться либо школа, либо детский сад. Об этом еще в начале года заявил аким Костаная. Но процесс это не быстрый, сейчас разрабатывается план детальной планировки этого участка, а после по этому поводу проведут общественные слушания. Что думают на этот счёт сами предприниматели, и как сегодня жив

На протяжении 30 лет предпринимательница Венера Демченко верна своему рабочему месту — точке на Наримановском рынке. Женщина стойко несет эту вахту, и уходить отсюда или закрываться в ближайшее время не планирует. О том, что рынок возможно будут сносить, она узнала из социальных сетей. Это место женщина называет вторым домом, и изо всех сил старается сохранить свое дело и клиентов.

«Мы знаем, что если нам придется куда-то уйти, если нам предоставят какое-либо место, а нам нужно большое место. 300 человек, это не 5. Когда нам подготовят место, тогда наверное нас об этом предупредят. Сейчас, никто с нами не встречался, не объяснял, не беседовал. Поэтому, мы просто продолжаем работать. А что нам делать? У нас семьи, люди хотят заработать пенсии, многие платят кредиты. Ну, в общем работать нужно», — говорит предприниматель Венера Демченко.

Старожилом Наримановки называют и Олега Астатуряна. Мужчина работает здесь с 1992 -го года. Он вспоминает времена, когда весь город одевался и обувался именно здесь. Клиентов в последние годы становится меньше, но, не смотря на это, покидать свое место предприниматель не намерен. Но, если рынок закроют, то, по его словам, можно уйти и в другое место, но аренда там будет гораздо дороже, больше 150 тысяч за 20 квадратов.

«Более молодое поколение уходит в магазины, в интернет. Но, все равно, у нас клиенты наши есть. Те, которые обуваются с нами. И как стареет Наримановка, так и наши клиенты. Молодые тоже ходят. Все говорят, жалко, что «Наримановка» закрывается, хотелось бы, чтобы она осталась, потому, что люди ходят, и детей приучили. Все равно мы живем и стараемся выжить, и возим товар хороший. Город все равно приходит, одевается и обувается у нас», — говорит предприниматель Олег Астатурян.

Как рассказали предприниматели, котороые долгие годы работают здесь, Наримановкий рынок был открыт еще в далеком 1954 году. Работа здесь началась с 6-7 ларьков. Рассвет рынка пришелся на конец 80-х начало 90х. В 2000-ные здесь насчитывалась 1200 бутиков, но со временем их число начало сокращаться. Сейчас здесь около 300 арендаторов.

Еще в начале года глава областного центра Марат Жундубаев сообщил, что в городе будут разрабатываться проекты детальных планировок. Так, например, на месте Наримановского рынка должна появиться либо школа, либо детский сад. Так как ни одного, ни другого в этом районе не хватает.

Заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов рассказал, что сейчас подрядчик, который выиграл конкурсные процедуры, занимается разработкой плана детальной планировки этого участка, на котором сейчас расположен Наримановский рынок. Документ должен быть готов к июлю, затем его необходимо будет утвердить. После будут проводиться общественные слушания, и только после этого будет известна дальнейшая судьба Наримановки.

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