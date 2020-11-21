Школа-лицей №1 Костаная стала победителем республиканского конкурса

Школа-лицей №1 Костаная празднует очередную победу. Учебное заведение стало победителем второго республиканского конкурса «Зеленый офис-2020» среди образовательных учреждений. Как отмечают представители школы, к участию в конкурсе они подготовились основательно, и наглядно показали жюри, как они внедряют экологические практики в обычной школьной жизни.

В копилке побед школы-лицея №1 Костаная очередная награда — на этот раз грамота победителя II Республиканского конкурса «Зеленый офис-2020». Его главная цель — сконцентрировать внимание бизнес-структур и государственных учреждений к вопросам охраны окружающей среды. Среди компаний и предприятий этого года на участие в конкурсе было заявлено 50 организаций по 9 направлениям. Победителями стали 20 организаций. В номинации среди организаций образования победила школа-лицей №1. Как признают представители школы, эта победа стала для них неожиданностью, хотя готовились они основательно. Собрали и показали, как они внедряют экологические практики.

«В данном конкурсе мы показали, как мы экономим электроэнергию, существуют датчики движения, датчики на тепло. Кондиционеры, мебель используем из экологически чистого материала, так же используем бумагу вторично, экономим, перевели на дистанционно- проведение отчетов в электронном варианте, журналы и кунделик»,- сообщила заместитель директора школы-лицея №1 Сауле Кусымбаева.

Здесь стараются использовать каждый лист с двух сторон, а затем собирают использованную бумагу и списанные библиотечные книги для сдачи макулатуры. Кстати, помимо этого при школе открыт и пункт сдачи на переработку отработавшей свое техники — сюда приносят старые компьютеры и телевизоры и другую оргтехнику, которая не подлежит ремонту. А еще в школе уже несколько лет действует проект по выращиванию на школьном участке летом лекарственных трав.

«Это школьный проект, где учащиеся дети и учителя биологи, выращивают шалфей и ромашку, ухаживают в течение лета, а потом собираются листья для гербария или используются для чаепития в целях профилактики заболеваний»,- рассказала Сауле Кусымбаева.

Как отмечают представители учебного заведения, свою роль в победе сыграло и наличие комнаты отдыха в школе для педагогов, где есть диспенсер с питьевой водой, микроволновая печь и диваны. А еще в классах и кабинетах немало комнатных растений. Правда, сейчас, из-за того, что в дежурных классах включают бактерицидные лампы, их временно перенесли в неиспользуемые помещения.

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