Школа, стадион, пешеходный переход. В Алтынсаринском районе отремонтировали сразу несколько объектов

В Алтынсаринском районе обновили сразу несколько объектов. Капитальный ремонт провели в школе села Большая Чураковка, а в селе Силантьевка реконструировали стадион. Вложить деньги в их ремонт смогли благодаря осуществлению государственных программ «Ауыл — ел бесiгi» и «Дорожная карта занятости-2020», передает alau.kz

Стадиону в селе Силантьевка Алтынсаринского района больше 30 лет. И, по словам представителя местного акимата, за все время своего существования стадион не видел капитального ремонта. Зато теперь здесь провели реконструкцию, после которой на поле появились и современное искусственное покрытие, и дорожки для бега из резиновой крошки.

«Также два спортивных поля у нас – волейбольное, баскетбольное на 900 квадратных метров. Отреконструировано бытовое здание. Мачты – на 16 метрах расположено освещение. Все современное оборудование здесь»,- провел экскурсию заместитель акима Алтынсаринского района Жанат Жиенбаев.

Цена преображения — 533 миллиона тенге. Столько денег выделил областной и республиканский бюджеты на реконструкцию стадиона. Теперь в районе надеются, что желание заниматься спортом появится у большего числа людей. Пока профессионалов и любителей физической культуры здесь только треть.

«Более 40 процентов области проживает на селе. Мы должны обеспечивать им досуг. В этом году мы только отремонтировали 12 объектов по области. Из них 7 стадионов. 4 ДЮСШ мы отремонтировали. Самая главная наша задача теперь обеспечить доступность для особенных детей. Сегодня в 23 ДЮСШ занимается около 20 тысяч детей. Задача стоит увеличить их количество. То есть будем строить еще объекты, тем самым создавать условия для детей»,- сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Условия для детей стараются создать и в школах. А для этого в первую очередь необходимо качественно отремонтировать здания. Выполнением такой задачи и занялись в Алтынсаринском районе в 2020-м году. Как результат, в 6 учебных заведениях починили кровлю, а в школе села Большая Чураковка провели капитальный ремонт, которого здесь не было 50 лет.

«В ходе капитального ремонта была произведена замена кровли, установлен фасад теплоизоляции, заменена система отопления, отремонтирован спортзал и столовая. Также для выноса котельной была установлена блочно-модульная котельная на сумму 22 миллиона 400 тысяч тенге»,- пояснил Ахмед Мади, заместитель акима Алтынсаринского района.

Ремонт школы в не малой степени должен обеспечить безопасность учащихся и преподавателей. В то же время о сохранности жизни и здоровья людей побеспокоились и за пределами зданий. На дороге между соседними селами района появились тротуары и освещаемый пешеходный переход.

«Проект пешеходный переход между селами Силантьевка и Убаганское был инициирован жителями Алтынсаринского района на вашей отчетной встрече в начале текущего года. Благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости» мы реализовали его. Общая протяженность данного проекта 3 километра. Стоимость проекта – 88 миллионов»,- рассказал о переходе Олжас Нургалиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

85 опор освещения должны создать хорошую видимость в ночное время, а значит снизить здесь число дорожно-транспортных происшествий.

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