Школа №23 имени Манаша Козыбаева в Костанае в этом году отмечает 35-летний юбилей. За всё это время капитальный ремонт в здании ни разу не проводился. В 2022 году для школы была разработана проектно-сметная документация стоимостью около полутора миллиардов тенге, однако финансирование из бюджета тогда так и не было выделено. В прошлом году срок действия документа истёк.

В 2026 году в школе решили приступить к долгожданному ремонту, однако реализовывать его планируется поэтапно. Начать намерены с восстановления бассейна.

Бассейн признали предаварийным ещё в 2019 году

Как сообщил директор школы Бауржан Саутбаев, в 2019 году по результатам экспертизы было принято решение о приостановке работы бассейна.

По его словам, в помещении выявили прогиб плит перекрытия, из-за чего объект был признан предаварийным. Использование бассейна стало невозможным по соображениям безопасности учащихся.

Проект для бассейна обойдётся почти в 7 миллионов тенге

Разработка новой проектно-сметной документации для ремонта бассейна обойдётся бюджету в 6 миллионов 780 тысяч тенге. В школе рассчитывают, что в ближайшее время удастся определить подрядную организацию, которая займётся подготовкой документа.

Раньше плавание было частью учебной программы

Учитель физической культуры школы Сергей Гелисханов , работающий в учебном заведении с 2013 года, рассказал, что ранее занятия по плаванию были включены в школьную программу.

По его словам, ученики с 5 по 11 классы посещали бассейн во втором и третьем учебных четвертях. Многие дети приходили на занятия, не умея плавать, однако к выпуску практически все уверенно держались на воде. Школьники охотно посещали занятия, мальчики и девочки тренировались отдельно и даже участвовали в соревнованиях.

Школа №23 имени Манаша Козыбаева воспитала будущих спортсменов

Как отметил педагог, у школы была собственная лига по плаванию, а некоторые ученики впоследствии переходили в детско-юношеские спортивные школы и продолжали заниматься плаванием профессионально. В числе воспитанников школы были и спортсмены с высокими разрядами.

В ремонте нуждается всё здание

Между тем вопрос капитального ремонта самого здания школы №23 имени Манаша Козыбаева пока остаётся открытым. По словам директора, сегодня требуется полная замена систем канализации, холодного и горячего водоснабжения. Существенно изношены и электросети, которые уже не соответствуют современным требованиям.

Кроме того, устаревшая проектно-сметная документация нуждается в корректировке, поскольку за прошедшие годы значительно изменились цены на строительные материалы.

Решения будут принимать совместно с профильными ведомствами

Бауржан Саутбаев отметил, что возникающие вопросы школа планирует решать совместно с отделом и управлением образования, в рамках текущего ремонта. Вопросы капитального обновления здания пока находятся на стадии рассмотрения.

Ожидается обновление мебели и оборудования

В администрации школы №23 имени Манаша Козыбаева также рассчитывают, что в ходе ремонтных работ удастся обновить школьную мебель и оборудование, что позволит создать более комфортные и безопасные условия для обучения детей.