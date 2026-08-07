Школьная форма в Костанае: во сколько обойдётся комплект

До начала нового учебного года остаётся меньше месяца, и родители уже выбирают школьную форму для детей. Многие ориентируются прежде всего на стоимость и внешний вид одежды, однако специалисты рекомендуют внимательно изучать состав ткани.
Синтетические примеси в материале допустимы, но полностью синтетическую форму покупать не стоит. При длительном контакте такой ткани с кожей у ребёнка могут появиться зуд, раздражение и аллергические реакции. Также следует учитывать стойкость окраски и показатель токсичности материала.
На что обратить внимание при покупке
По словам руководителя отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Натальи Ахметовой, предпочтение стоит отдавать одежде с высоким содержанием натуральных волокон.
«При покупке обязательно нужно обращать внимание на состав. Натуральные ткани приятны к телу, обладают гигроскопичностью и устойчивой фиксацией краски. В такой одежде ребёнку будет комфортно», — отметила Наталья Ахметова.
Выбор моделей стал больше
Сегодня в магазинах представлен широкий ассортимент школьной одежды для мальчиков и девочек. Родители могут подобрать не только привычные юбки, блузки и классические костюмы, но и более практичные варианты.
Начальник экспериментального цеха фабрики «Большевичка» Антонина Шабанова отметила, что девочки всё чаще выбирают для школы брючные костюмы. Особенно удобна такая одежда зимой: под брюки и пиджак можно надеть дополнительные тёплые вещи.
Сколько стоит школьная форма в Костанае
В Костанае школьную одежду можно подобрать на разный бюджет. В магазинах комплект формы для мальчика в среднем обойдётся в 15 тысяч тенге. Юбку и блузку для девочки можно приобрести примерно за 10 тысяч тенге.
Специалисты советуют при выборе формы учитывать не только её цену и дизайн, но также состав ткани, удобство и сезонность.
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