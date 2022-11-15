Школьница пожаловалась на приставания отчима после классного часа о домогательствах.

В Павлодарской области 12-летняя школьница рассказала матери о приставаниях отчима после классного часа на тему о сексуальных домогательствах. Полицейские ведут досудебное расследование по факту развращения малолетнего ребенка, передает Tengrinews.kz.

Мама подростка считает, что благодаря школьному уроку и грамотному объяснению учителя в их семье не случилось трагедии. По словам женщины, именно после классного часа, где дети узнали, что такое интимная неприкосновенность, сексуальное домогательство и приставание, ее дочь рассказала, что отчим, которого она с шести лет называла папой, к ней приставал.

«Со слов дочери, это случилось полтора года назад. Тогда у нас в квартире шел ремонт, и мы вынесли ее кровать в зал. В тот вечер я укладывала в детской младшую дочь, старшая осталась в зале с отчимом, он смотрел телевизор, она сидела в телефоне. Дочь рассказала, что папа сел на кровать и стал трогать и гладить ее между ног, потом пальцем отодвинул шорты и начал «трогать там», говорил, что теперь это их секрет. Дочь оттолкнула его и убежала в ванную. На следующий день он ей дал деньги. Затем стал давать деньги периодически, объясняя это тем, что она помогает мне по дому, смотрит за младшей сестренкой. Слушая рассказ дочери, я видела, что на том этапе, когда все это произошло, она просто не могла объяснить действия отчима. Сейчас многие говорят: «Ой, это было давно», — и следствие на это давит. Тогда ребенок не знал, что это домогательство, что это плохо», — говорит мама девочки.

В тот же вечер женщина выгнала мужа, а спустя несколько дней обратилась в полицию и почти одновременно подала заявление на развод.

«После этих кошмарных признаний я несколько дней разговаривала с дочерью, боялась услышать еще что-то более ужасное, думала, вдруг она мне не все рассказала. К счастью, муж не успел причинить ей вреда. Страшно представить, что могло случиться, если бы ребенок и дальше молчал. Я благодарю дочь, что она мне все рассказала, и, конечно же, классного руководителя, которая смогла правильно донести до детей нужную и важную информацию и тем самым в нашей семье предотвратить непоправимое», — говорит мама школьницы.

Между тем глава семейства заявляет, что ни в чем не виноват, и обвиняет жену в клевете.

«Мы прошли уже две экспертизы. На днях дочери предстоит пройти полиграф. Я верю своему ребенку. И как мать могу отличить детские фантазии от лжи или наговоров. Муж, конечно, все отрицает. Пытался даже отобрать у меня нашу младшую дочь, когда я забирала ее из садика. Пожаловался на меня в органы опеки, что я запрещаю ему видеться с дочерью. Как я могу доверять ему ребенка после случившегося. Завтра он и к родной дочери начнет приставать. После того как он стал угрожать мне и моим родным, я попросила вынести защитное предписание. 28 ноября оно истекает. Но все это время продолжаю получать сообщения с оскорблениями и угрозами. Он звонит и пишет с разных телефонных номеров», — говорит женщина.

В Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту обращения жительницы Павлодарской области ведут досудебное расследование по части 2 статьи 124 части УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней отчимом».

Санкция данной статьи предусматривает от 10 до 15 лет колонии с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Добавим, несмотря на то, что следствие идет по тяжкой статье, отчим школьницы пока остается на свободе.