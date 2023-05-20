USD 448.31
EUR 484.22
RUB 5.62
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Школьница упала с моста в Аркалыке

Школьница упала с моста в Аркалыке

На пульт 102 города поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду.

На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля.

Прибыв на место происшествия  сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, с использованием спасательного оборудования, незамедлительно спрыгнули в воду за ней. Вытащив ее на берег, Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.

Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом переохлаждение. 

Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

До 3 суток ареста могут получить более 12 тысяч должников в Костанайской области
Следующая новость

«Ломать – не строить». Глава фонда медстрахования призвал получивших помощь пациентов вступиться за ОСМС