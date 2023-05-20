Школьница упала с моста в Аркалыке

На пульт 102 города поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду.

На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля.

Прибыв на место происшествия сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, с использованием спасательного оборудования, незамедлительно спрыгнули в воду за ней. Вытащив ее на берег, Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.

Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом переохлаждение.

Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.

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