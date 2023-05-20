Школьница упала с моста в Аркалыке

На пульт 102 города поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду.
На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля.
Прибыв на место происшествия сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, с использованием спасательного оборудования, незамедлительно спрыгнули в воду за ней. Вытащив ее на берег, Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.
Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом переохлаждение.
Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.