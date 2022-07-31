Школьницу изнасиловали и убили

В селе Шолакай Панфиловского района Жетысуской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, передает Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы ДП Алматинской области, задержанный признался в совершении полового акта со школьницей и в последующем убийстве из-за страха содеянного.

«В ходе проверки и уточнения показаний подозреваемого из места захоронения на окраине одного из поселков был извлечен труп потерпевшей, который направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый водворен в ИВС, по делу назначен ряд необходимых экспертиз», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что, с учетом вызванного общественного резонанса, в Панфиловском районе усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем. В социальных сетях появились кадры из села.

«Отмечаем, что в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение ложной информации и просим граждан доверять лишь официальным источникам», — говорится в сообщении Департамента полиции Жетысуской области.

По данным правоохранителей, задержанный — мужчина 1984 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Согласно требованиям казахстанского законодательства подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы.

«Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и помещен под стражу. Задержанный мужчина 1984 года рождения является местным жителем, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Расследование уголовного дела проводится по части 2 статьи 99 «Убийство», подпункту 10 «с целью сокрытия другого преступления» и подпункту 14 УК РК «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица», а также статье «Изнасилование несовершеннолетней». По факту назначены необходимые экспертизы. Доводы родных потерпевшей о причастности к убийству и других лиц приняты во внимание и проверяются в надлежащем порядке. К расследованию подключены наиболее опытные сотрудники Следственного управления областного ведомства», — рассказали в департаменте.