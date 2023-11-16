Школьницы стали чаще беременеть в Казахстане

Подростковые беременности и раннее материнство в Казахстане — проблема, которая остаётся актуальной даже с учётом принимаемых мер. За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5%. Если в 2017 году было принято 3,4 тыс. таких родов, то по итогам 2022-го — уже 5,2 тыс. Скачок произошёл в первый год пандемии, но даже после её окончания ситуация не стала лучше, сообщает ranking.kz

Такую динамику можно объяснить скорее ростом количества подростковых беременностей, нежели уменьшением числа абортов. Статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1–1,2 тыс. случаев за 12 месяцев.

Доля детей, рождённых от мам в возрасте до 20 лет, в общей статистике небольшая: 3,3%. В прошлом году из 403,9 тыс. новорождённых у 13,2 тыс. малышей мамы были не старше 20 лет. Больше половины всех рождённых детей (55,9%) появилось на свет у женщин самого благоприятного репродуктивного возраста — 25–35 лет.

Отношение к подростковой беременности и раннему материнству в обществе негативно не только из-за экономических факторов и психоэмоциональной нагрузки на девочку, ставшую мамой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), беременность в раннем возрасте имеет ряд медицинских осложнений, от бесплодия из-за абортов до повышенного риска эклампсии и недоношенности плода. Именно поэтому мировая практика нацелена на предупреждение ранних беременностей. Эти задачи даже включены в программу целей устойчивого развития (ЦУР).

Эксперты ВОЗ отмечают, что подростковая беременность является более частым явлением среди населения с более низким уровнем образования или экономическим статусом. Во-первых, у малообеспеченных слоёв населения есть проблема с доступом к противозачаточным средствам, во-вторых, в маленьких сообществах (деревнях, малых городах, где все друг друга знают) несовершеннолетние подвергаются стигме и не всегда могут свободно купить контрацептивы.

В Казахстане существенно различаются показатели рождаемости среди городских и сельских подростков. Например, в прошлом году коэффициент рождаемости среди подростков в крупных населённых пунктах составлял 15,3 на 1 тыс. девочек в возрасте 15–19 лет, а в сёлах — 25,9. Это средние по Казахстану цифры. При детализации данных по регионам становится очевидным, что в некоторых областях рождаемость среди подростков в сельских населённых пунктах выше республиканского уровня. Например, в Мангистауской и Жамбылской областях коэффициент превышает 35, в Туркестанской области он выше 30.

Впрочем, коэффициенты в этих регионах высоки не только в аулах, но и в городах. Именно эти три области являются антилидерами по показателям подростковой рождаемости в стране. Меньше всего ранние роды распространены в наиболее экономически развитых городах — Алматы (8,2) и Астане (9,1).

Ещё одной причиной подростковых беременностей эксперты ВОЗ называют ранние браки, когда девочка выходит замуж, ещё будучи несовершеннолетней. Такое явление существует не только из-за уже наступившей беременности, но и по другим факторам (приверженность традициям, экономические причины). В Казахстане ранние браки больше распространены среди девочек. В прошлом году в возрасте 16–19 лет женились 2,6 тыс. парней, а замуж вышли 17,3 тыс. девушек.

Чтобы уменьшить количество нежелательных подростковых беременностей и достичь ЦУР — к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, — в РК приняли специальный законопроект. Документ обязывает региональные управления здравоохранения организовывать Молодёжные центры здоровья, в которые любой молодой человек мог бы свободно обратиться за медицинской помощью и психологической поддержкой. По данным Национального центра общественного здравоохранения РК, в стране уже насчитывается 118 таких специализированных центров, действующих по правилам «4Д» (доступность, добровольность, доброжелательность и доверие). Из них 67 работают в сёлах. Прошлый год уже доказал востребованность таких центров: в организации обратились 728,6 тыс. молодых казахстанцев, среди них 39,4% составили подростки в возрасте 15–18 лет.

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