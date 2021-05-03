Школьник читает стих — Память о Великой Отечественной войне

Акцию «Память о Великой Отечественной войне» проводит телекомпания «Алау».

Если у вас нет родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, но вы знаете такого человека и хотите о нём рассказать. Возможно ваш сосед — житель блокадного Ленинграда или фронтовик, вы тоже можете поведать о нём историю.

Фотографии с историями мы будем публиковать на нашем сайте alau.kz

Также вы можете присылать видео, где ваши дети или внуки читают стихи о войне.

Мы хотим, чтобы ветераны знали, что память об их подвиге всегда будет в наших сердцах!

Приём историй, фотографий, видестихов открыт!

Присылайте их только на электронный ящик: alau_tv@mail.ru с пометкой «Память».

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