Школьник из Костаная стал бронзовым призером Международной Менделеевской олимпиады

В Астане завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада по химии.

В олимпиаде приняло 116 школьников из 21 страны мира, таких как Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Македония, Бразилия, Саудовская Аравия и многие другие.

Сборную нашей страны представляли 15 школьников, в том числе учащийся 11 класса лицея- интерната «Білім -Инновация» Қали Асанәлі.

Қали Асанәлі стал бронзовым призером Международной Менделеевской олимпиады.

Также Асанәлі является неоднократным призером республиканских и международных олимпиад по химии, он серебряный призер Республиканской олимпиады 2022-2023 учебного года.

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