В Костанайской области суд привлёк к административной ответственности мать несовершеннолетнего школьника за нецензурную брань её сына в адрес учителя.
Как установил суд, 14-летний подросток во время урока в школе выражался нецензурно, чем проявил неуважение к окружающим, нарушил спокойствие и общественный порядок.
В ходе судебного разбирательства мать подростка полностью признала вину, раскаялась в произошедшем и пояснила, что провела с сыном профилактическую беседу. По её словам, ребёнок также принёс извинения учителю.
С учётом всех обстоятельств дела и характера административного правонарушения суд признал женщину виновной. На неё было наложено административное взыскание в виде штрафа, размер которого был снижен. В итоге сумма штрафа составила 19 267 тенге.
Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
