Школьник обматерил учительницу на уроке

В Минобразования РК прокомментировали случай в школе №4 города Талдыкоргана Алматинской области.

11 марта на уроке биологии ученик 2005 года рождения разговаривал с педагогом на повышенных тонах, выражаясь нецензурной бранью. Учитель обратилась с заявлением в Управление полиции города Талдыкоргана.

В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по статье 434 ч1 КоАП РК (мелкое хулиганство). Решение будет принимать Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области.

Напомним, что за действия несовершеннолетних детей предусмотрена ответственность родителей. В связи с этим возбуждено административное производство по привлечению к ответственности родителей школьника.

В установленном порядке также будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на учет и оказании ему психологической помощи. Такое отношение к педагогам неприемлемо и будет пресекаться. Важно, чтобы не только учителя, но и родители проводили беседы с детьми о том, как необходимо вести себя в обществе.

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