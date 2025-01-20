В пресс-службе департамента полиции Алматы подтвердили суицид школьника, передает informburo.kz
«По данному факту управление полиции Медеуского района возбудило уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении.
Подробности случившегося пока неизвестны.
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