Школьник вытащил из воды потерявшегося пенсионера в Костанае

За спасение человека наградили волонтеры костанайского школьника. Восьмиклассник вытащил из воды пенсионера, который потерялся, и вывел его на людную улицу.

Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос», 13 сентября в неизвестном направлении ушел 65-летний житель поселка Амангельды, страдающий болезнью Альцгеймера.

В течение суток его не удалось отыскать. И уже ближе к вечеру 14 сентября, мужчину вывел на одну из улиц поселка 13-летний школьник Ростислав Биленко. Как рассказал мальчик подоспевшим поисковикам, он заметил пенсионера в реке и вытащил его из воды.

В результате мужчине, который получил переохлаждение, своевременно была оказана сначала первая, а потом и вся необходимая медицинская помощь. Волонтеры решили отметить поступок восьмиклассника. Мальчик наградили в школе №30, где он учится. Ростиславу и его родителям вручили благодарственные письма. Кроме того, парню, который увлекается рыбалкой, волонтёры подарили надувную лодку.

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