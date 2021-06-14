Школьникам Казахстана сократят осенние и весенние каникулы

Министерство образования и науки Казахстана опубликовало проект приказа со сроками каникул школьников в 2021—2022 учебном году на портале открытых НПА, сообщает sputnik.kz

«Приказываю определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021—2022 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: начало 2021 — 2022 учебного года — 1 сентября 2021 года», — говорится в приказе главы Минобразования.

Продолжительность учебного года в первых классах — 33 учебные недели, во 2−11 (12) классах — 34 учебные недели.

Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.

Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1−11 (12) классах:

осенние — 7 дней (с 25 по 31 октября 2021 года включительно) (в прошлом учебном году — 10 дней); зимние — 11 дней (с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно), весенние — 11 дней (с 21 по 31 марта 2022 года включительно) (в прошлом учебном году — 12 дней); в 1 классах: дополнительные каникулы — 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Летние каникулы в 2021—2022 учебном году продлятся с 26 мая по 1 сентября.