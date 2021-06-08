Школьникам выдадут учебники раньше времени

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Несмотря на то, что летние каникулы только начались, казахстанские школьники уже получают учебники к новому учебному году, пишет informburo.kz
В конце мая на республиканском педагогическом совете министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поручил школам выдать учебники на новый учебный год до 20 июня.
«Необходимо до 20 июня обеспечить раздачу учебников. Это обычная работа, просто единой практики почему-то нет: кто-то раздаёт в августе, кто-то в мае, кто-то в июне.
Необходимо эту работу сделать, чтобы летом у ребят была возможность дома уже заранее готовиться, читать и пользоваться этой литературой, есть у нас сознательные школьники.
Понятно, что вы будете приобретать учебники для первых классов, докупать, их будете распространять уже в августе», – сказал глава МОН.
Школы во всех регионах страны составили график выдачи учебников по классам, в котором учтено требование санитарно-гигиенических норм.
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