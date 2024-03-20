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Школьникам запретили пользоваться телефонами во время учебного процесса

Фотография для новости Школьникам запретили пользоваться телефонами во время учебного процесса

alau.kz

В начальной школе-гимназии №24 с прошлого года в каждом классе есть специальные ящики, куда дети, перед началом занятия кладут свои телефоны. Как отмечает руководство учебного заведения, для них новые правила — обычная практика.

На уроках школьники не пользуются смартфонами, а некоторые и вовсе оставляют их дома.

«Хочу отметить, что учащиеся первой смены первых классов ни один из первоклассников не пользуются мобильным телефоном в школьное время. То есть родители заинтересованы, чтобы ребенок никак не отвлекался. Четвертые, остальные классы конечно приносят, но кладут телефоны в свои ящички. Родители ни в коем случае не против», — говорит заместитель директора начальной школы-гимназии №24 Гульназ Нургалиева.

Сами дети спокойно относятся к этому, и уже привыкли не пользоваться мобильными устройствами в школе.

«У мобильных телефонов есть и вред и польза. Когда мы приходим в школу мы убираем их, и не трогаем. На переменах играем, разговариваем друг с другом. Мы уже привыкли к этому».

«Мы берем телефоны, только если есть что-то срочное. Позвонить родителям например. Все одноклассники убирают телефоны в рюкзаки, или шкафчики. Достаем, только после уроков».

Законодательный запрет на использование смартфонов школьниками во время занятий в конце февраля подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Пользоваться мобильниками на уроках школьникам теперь нельзя, но на переменах — можно. Если в школе есть ячейки для хранения, дети свои мобильные телефоны сдают туда. Если ячеек нет, то телефоны останутся при детях.

Сам телефон приносить в школу можно, пользоваться им до начала урока, на перемене, сразу как они закончатся, предупредить родителей, что он выходит из школы. Но, на самом уроке, только если учителю нужно организовать какой-то учебный процесс например поиском новой информации, тогда можно использовать на уроке. В целом, на уроке он должен находиться в рюкзаке, или в специально отведенном месте», — объяснила пресс-секретарь управления образования Анна Лазарева.

Анна Лазарева отметила, что в основном во всех школах еще в прошлом году были организованны ячейки для хранения телефонов. Поэтому проблем возникнуть не должно.

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