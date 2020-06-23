Школьники из Костанайской области создали робота, который должен помочь победить коронавирус

Школьники из района Б. Майлина создали Роботизированного помощника, который должен помочь победить коронавирус. Суть его работы в напоминании и предоставлении средств гигиены. Насколько проект технически совершенен, скажет республиканская комиссия. Конкурс проходит в режиме онлайн, сообщает alau.kz

В режиме реального времени на уровне республики команда девятиклассников представляет своего робота. Умная машина отвечает реалиям сегодняшнего дня, когда коронавирус атакует, и главное спасение от него — соблюдение элементарных правил гигиены. Для реализации таких проектов у юных конструкторов есть всё необходимое. Оборудовать класс помог спонсор, товарищество «Сулу».

«Кабинет робототехники при Школе искусств открыт с 2018 года, в апреле месяце. Он оснащён всеми техническими средствами, которые необходимы для развития именно этого направления. На сегодняшний день эту группу, творческую группу, как её можно назвать, посещают 25 учащихся с 4-го по 10-й классы. Ну, конечно, остаются самые выносливые, самые увлекающиеся, трудоспособные дети, которые показывают нам хорошие результаты»,- говорит руководитель школы искусств района им.Б.Майлина Ирина Гавриленко.

Богдан и Ринат как раз из этого числа. Конструировать роботов школьники начали ещё два года назад.

«Нас научили делать универсальных роботов, которые могли делать три действия. Просто меняешь программу, а робот один»,- сказал учащийся СШ района им. Б.Майлина Ринат Турумов.

Всё это время руководит процессом инженер информационных технологий, Артём Приз. Под его началом ребята уже дважды становились победителями и призёрами в конкурсах по робоспорту. Но в этот раз номинация для них совершенно новая — проектирование.

«Сегодня у нас защита проекта на республике. На данный момент, как мы можем увидеть на экране, выступают команды. Команд в этом году 54, в двух категориях «концепт» и «прототип». Мы представляем прототип, который назвали «Роботизированный помощник 3в1»,-сообщил заведующий кабинетом цифровых технологий Артем Приз.

Такого помощника, по идее создателей, можно держать в ванной комнате. Безопасность сегодня стоит во главе угла, а эта машина напомнит, что для этого необходимо сделать.

«Самым трудным для меня было подобрать скорость и время вращения мотора, чтобы выдавить мыло. Чтобы не передавить и чтобы не недожать. Также, сама конструкция была непростая»,- рассказал учащийся СШ района им.Б.Майлина Богдан Герасимов.

О том , что задача школьниками решена на «отлично», они узнали, когда конкурсная комиссия отобрала их проект на республиканский уровень. Сейчас пройдён ещё один финальный этап презентации. Мальчишки, конечно, волновались, и сетовали потом, что не всё сказали, так, как планировали. Теперь они ожидают решения. Его огласят уже в ближайшие дни.

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