Школьники классами уходят на карантин в Костанайской области

Информацию о численности классов школ Костанайской области, находящихся на карантине, сообщили в департаменте санэпидконтроля.

В Костанайской области сегодня на карантине находятся 66 классов.

Как сообщили в департаменте санэпидконтроля, всего с начала учебного года на карантин в первой четверти вышло 698 классов, во второй — 238. В третьей четверти, то есть после новогодних каникул, на карантине по коронавирусу находятся — 66 классов.

Напомним, что с 24 января в штатный формат обучения перешли учащиеся начальных классов и школ мощностью до 600 учащихся.

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