Лучшими изобретателями страны хотят стать школьники из Костаная

Воспитанники городской школы технического творчества, несмотря на действия карантинных ограничений, все же принимают участие в республиканских соревнованиях технического творчества и изобретательства. Правда, дистанционно. Все полеты своих авиконструкций, проезды автомоделей они демонстрируют судьям в прямом режиме. Причем одновременно со своими соперниками из других регионов страны

Уже второй день воспитанники городской школы технического творчества, а их всего 9 человек, участвуют в республиканских соревнованиях технического творчества и изобретательства. Карантинные ограничения не стали причиной их отмены, их просто решили перевести в дистанционный вариант, в онлайн режиме и прямыми эфирами в специальном приложении.

«Соревнования проводятся дистанционно, в онлайн-режиме, съемки оправляются жюри, они смотрят лучших строго по времени, регионы подключаются, все модели смотрят, и могут судить. Мы снимаем с разным камер, напрямую, будут рассматривать будут каждую область»,- говорит директор школы технического творчества Костаная Амангельды Салыков.

Вот так в онлайн режиме в соревнованиях принимают участие команды-победители областных этапов, а это, как отмечают в региональном центре психологической поддержки и дополнительного образования, в общей сложности 170 человек. В рамках слета дети соревнуются по авиа-, ракето-, авто- и судомоделированию. 14-летний Илья Доник авиамоделированием увлекся год назад, теперь вместе с командой демонстрирует собранный пенолет.

«Называется пенолет, потому что все это пенопласт -это еще лента и дальше пенопласт. Управление пультом за счет аккумулятора, под кабиной изолента специальная, там батарейки, а микросхема приводит в движение двигатель»,- сказал Илья Доник.

Завершатся республиканские соревнования технического творчества и изобретательства уже завтра. Костанайские участники очень надеются на победу. Кстати, она в этих соревнованиях присуждается не лично участнику, а дается всей команде области.

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