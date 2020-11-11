Школьники Костанайского района подготовили выставку, посвященную 80-летию Елбасы

Школьники Костанайского района стали призерами республиканского конкурса «Жас дарын», посвященного 80-летию Нурсултана Назарбаева. Теперь их работы украшают выставку в районном доме творчества. Это национальные костюмы, рисунки, поделки, работы из дерева, передает alau.kz

Лейла Камза ученица 5 класса. Несмотря на юный возраст, девочка вот уже несколько лет профессионально занимается вышиванием и рисованием. А не так давно, вот эта ее работа сделала Лейлу призером республиканского конкурса «Жас дарын».

«Мы увидели конкурс «Жас дарын», посвященный Дню первого Президента и сделали такое национальное платье. Для начала мы сделали эскиз, по нему сшили платье, дальше мы начали украшать само платье стразами и казахскими национальными орнаментами», — поделилась участница выставки Лейла Камза.

Сегодня же работа Лейлы, наряду с работами других призеров и просто талантливых школьников представлена на художественно-декоративной выставке прикладного искусства. Выставка посвящена 80-летию Елбасы Нурсултана Назарбаева. Сложно поверить, но все это сделали воспитанники Котанайского районного дома детского творчества, конечно, немного им помогли руководители. Здесь более 50 работ, это рисунки, аппликации, национальные костюмы.

«Из которых 13 работ заняли призовые места. Каждый руководитель, каждый ребенок вкладывал в свою работу свое творчество, свое искусство и свою любовь к родному краю, к первому президенту», — рассказала директор дома детского творчества отдела образования Костанайского района Клара Исмагулова.

Вообще дом детского творчества существует с 2001 года. С каждым годом его воспитанники достигают все больших высот — это победы на областных, республиканских и международных конкурсах. Сейчас здесь работает 94 кружка, в которых занимается более 2000 детей.

«Мы работаем по 8 направлениям. Это художественно-эстетическое направление, декоративно-прикладное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, спортивно-интеллектуальное, военно-патриотическое, научно-техническое и экологическое направления», — добавила Клара Исмагулова.

Клара Исмагулова с гордостью показывает обитель творчества Костанайского района. Развивать творческий потенциал детей и привлекать все больше школьников к искусству в доме творчества не мешает даже пандемия. Дети по-прежнему продолжают заниматься в своих кружках. Кто-то дистанционно, а кто-то в обычном формате.

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