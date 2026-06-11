Школьники предлагают экологичные решения: в Костанае наградили авторов лучших эко-проектов





На один день общеобразовательная школа №19 Костаная превратилась в большую экологическую площадку, где школьники, активисты и эксперты представили свои идеи и проекты в сфере защиты окружающей среды.

Выбор учебного заведения для проведения мероприятия был не случайным. Экологическое движение здесь развивается уже около восьми лет. Всё началось со сбора макулатуры и пластиковых крышек, а последние три года школа активно продвигает экологическую культуру среди учащихся. Дети изучают гидропонику, занимаются пришкольным огородом и участвуют в республиканском движении «Таза Қазақстан».

Альтернатива пескосоляной смеси

Одним из участников мероприятия стал ученик 11 класса Максим Жетписбаев. Вместе со своим научным руководителем он разработал проект по поиску альтернативы пескосоляной смеси, используемой зимой на дорогах.

«Увидев на просторах интернета, что аким нашего города предлагает найти альтернативу пескосоляной смеси, у нас встал вопрос: какие альтернативы пескосоляной смеси имеются и на что их можно заменить? Сейчас в нашу пескосоляную смесь входит песок и соль, при этом соль несёт негативный вред окружающей среде», — рассказал Максим Жетписбаев.

Школьник предлагает заменить соль измельчёнными сухими листьями деревьев. Проект получил высокую оценку жюри. За свою разработку Максим получил сертификат на 300 тысяч тенге, которые планирует направить на дальнейшую реализацию идеи.

По его словам, средства будут использованы для приобретения специальных измельчителей.

«Все эти листья на территории города собираются на специальные полигоны. Мы будем собирать их в больших объёмах, измельчать, затем перемешивать с песком и уже применять», — отметил автор проекта.

Велошредер для переработки пластика

Развитие экологических инициатив в школе уже выходит за рамки учебных экспериментов. Костанайский эко-активист Наурызбек Бирмагамбетов тесно сотрудничает с учебным заведением. Благодаря этому в школе установили первый в области велошредер для переработки пластиковых крышек.

Принцип работы устройства прост: пластиковая крышка помещается в специальное отверстие, после чего её измельчение происходит за счёт вращения педалей.

Полученный дроблёный пластик в дальнейшем планируют использовать для изготовления различных изделий.

«Из этого пластика можно делать столешницы, столы, стулья. Это следующий этап нашего крупного проекта. В следующем году мы планируем уже перерабатывать его в готовые изделия», — рассказал председатель общественного фонда «Экологический клуб NEKO» Наурызбек Бирмагамбетов.

Экологические проекты планируют масштабировать

По мнению заместителя акима Костанайской области Берика Танжарикова, подобные инициативы необходимо развивать по всему региону.

«Сегодня это реализуется на базе 19-й школы, и эту работу нужно масштабировать по всей территории области. Главный вопрос — экологическая активность, которая формируется с детства», — подчеркнул он.

Кроме того, в школе работает специальное устройство PET-bot, которое даёт вторую жизнь пластиковым бутылкам. Оборудование перерабатывает пластик в нить для 3D-принтера, из которой впоследствии можно изготавливать различные изделия.

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