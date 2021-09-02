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#вашиновости Школьники в очереди на вход

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#вашиновости «Дети в школу пошли. 25 минут на входе в очереди стояли. 16 школа»,-пишет подписчица. #алаутв #алаукз

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