В связи с резким понижением температуры воздуха до –28…–30 градусов и скоростью ветра до 6 м/с учащиеся ряда школ Костанайской области переводятся на дистанционный формат обучения.

Так, 23 января 2026 года на онлайн-обучение переходят учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены школ города Костаная. Решение принято в целях обеспечения безопасности детей и предотвращения переохлаждений.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся 0–11 классов первой смены школ района Беимбета Майлина также будут обучаться в дистанционном формате. По информации отдела образования, на онлайн-обучение переведены 3034 ученика.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 23.01.2026 года занятия в 1 смену для обучающихся 0-11 классов переводятся на дистанционную форму обучения.(-30гр)

Отмечается, что занятия будут проводиться с использованием онлайн-платформ. О возобновлении очного обучения будет сообщено дополнительно с учетом погодных условий.

В связи с погодными условиями: температура воздуха —28°C—30°C скорость ветра 6 м/с 23 января 2026г., занятия для 1-2 курсов 1 смены в колледжах г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения. Решение о переводе на дистанционное обучение 3-4 курсов 1 смены директора принимают самостоятельно.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям.

Материал дополняется

