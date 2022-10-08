Школьников Астаны переведут на дистанционку

Школьники Астаны перейдут на дистанционный формат обучения, передаёт informburo.kz

13 и 14 октября из-за проведения крупных международных мероприятий и приезда высоких гостей, сообщает столичное управление образования.

«В связи с проведением в столице крупных международных форумов 13-14 октября с участием глав государств и правительств планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий. Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат», – сообщили в управлении образования Астаны.