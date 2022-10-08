Школьников Астаны переведут на дистанционку

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Школьники Астаны перейдут на дистанционный формат обучения, передаёт informburo.kz
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13 и 14 октября из-за проведения крупных международных мероприятий и приезда высоких гостей, сообщает столичное управление образования.
«В связи с проведением в столице крупных международных форумов 13-14 октября с участием глав государств и правительств планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий. Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат», – сообщили в управлении образования Астаны.
Ранее пресс-служба президента Казахстана распространила анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева.
- 11-12 октября пройдёт государственный визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
- 12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
- 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведёт серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
- 14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдёт под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия».
- 15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммите СНГ.
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