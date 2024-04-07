Одни онлайн, другие оффлайн. Как будут учиться школьники и студенты в Костанае и Костанайском районе?

8 и 9 апреля школы г.Костаная и Костанайского района будут работать в дистанционном формате. Колледжи данных регионов часть работают онлайн, часть- оффлайн. Администрация доведет до родителей и учащихся формат обучения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования.

Частные школы принимают решение самостоятельно. Сады в штатном режиме по факту приведенных детей.

В Костанайском районе в зоне подтопления находятся 5 школ (Алтынсаринская школа, Заречная школа-лицей, ОШ № 1 г.Тобыл, Мичуринская ОШ, ОШ им.Каримова) с контингентом 2494 ребенка. Эвакуировано 543 ребенка, большая часть размещена у родственников.

В эвакуационных пунктах Костанайского района находятся 42 ребенка, в т.ч. 27 школьников, для них будет организовано дистанционное обучение с использованием компьютерной техники школ, где размещены эвакопункты.

Все семьи с детьми эвакуированы заблаговременно, до поступления воды, необходимые школьные принадлежности имеются.

Остаются на дистанционном обучении 13 школ Джангельдинского (9), Амангельдинского (1) и Карасуского (1), Аулиекольского (1) районов и г.Рудного (1- Перцевская ОШ) с контингентом 968 школьников.

В регионах, где может из-за плохого состояния дорог отсутствовать возможность подвоза к сельским школам, школы могут точечно на несколько дней переходить на дистанционное обучение, о чем оперативно предупреждают родителей учащихся.

Информация обновляется по мере изменения паводковой ситуации, все изменения в обстановке оперативно прорабатываются.

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