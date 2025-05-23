Министр просвещения Казахстана поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года.

Сегодня одновременно во всех школах страны прошел Единый классный час «Білімім – Отаныма». В рамках классного часа глава Минпросвещения Казахстана поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года.

Уходящий учебный год принес множество достижений – и все они отражены в реальных результатах.

«Благодаря инициативам Главы государства за год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 – золото. Впервые в истории Национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене», — подчеркнул министр.

Отдельно он остановился на достижениях педагогов. В этом учебном году впервые в истории сразу два педагога – Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова – удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

«Вы – сердце всей системы. Ваш труд формирует не только академическую базу, но и характер, ценности, а самое главное – качество нации. Примите искреннюю благодарность за верность профессии, выдержку и каждый проведенный урок. Без вашей энергии, знаний и терпения этот год не был бы таким результативным», — заявил Гани Бейсембаев.

Важнейшим результатом совместной работы этого года, по его словам, стало усиление защиты прав детей. Государством приняты три ключевых закона. В завершение министр поблагодарил всех родителей за поддержку, а 217 тысячам выпускникам школ и 173 студентам колледжей пожелал успешного будущего

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