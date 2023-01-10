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Школьников второй смены Костанайской области перевели на онлайн обучение

Информацию предоставили отделы образования городов и районов Костанайской области. 

Ауа температурасы
— 32 гр. Қостанай қаласының 2 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 10.01.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха — 32 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 10.01.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Житикиринский район. -32, 2 учащиеся КПП, 1-11 классов второй смены переводятся на онлайн формат обучения.

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Район им. Б.Майлина. Мороз-37 градусов. Вторая смена переведена на онлайн обучение.

Карасуский район. Вторая смена переходит в онлайн режим обучения.

Аулиекольский район, занятия в классах с 0 по 11 второй смены — переводятся на online формат обучения (-38 градусов)

Алтынсаринский район: температура воздуха -31 градусов, Учащиеся 0-11классов 2 смены переводятся на online формат обучения.

Федоровский район, занятия второй смены переводятся на online формат обучения.

Карабалыкский район, занятия второй смены переводятся на online формат обучения.

Мендыкаринский район — 30 С. Вторая смена переводится на онлайн режим.

Наурзумский район вторая смена переводится на онлайн режим.

Отдел образования города Рудный уведомляет: учащиеся 0-11 классов 2 смены 10.01.2023 года переводятся на онлайн-формат обучения, температура воздуха -34,7 градусов.

Костанайский район. 2 смена переводится на онлайн формат обучения.

Сарыкольский район -2 смена переводится на онлайн формат обучения.

В Жангельдинском районе во 2 смены 0-11 классы переведены в онлайн формат обучения температура воздуха -34 гр.

Аркалык 2 смена переводится на онлайн формат обучения

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