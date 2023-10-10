Школьников заставляют уходить после 9 класса в колледжи. Комментарий главы Минпросвета

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Гани Бейсембаев напомнил, что такие действия являются незаконными, и поручил проконтролировать этот вопрос, сообщает informburo.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев во время аппаратного совещания высказался о так называемых «рейтингах школ». По его словам, никаких рейтингов не существует, а заставлять уходить школьников после девятого класса – незаконно.
«Хочу напомнить, что не существует никаких рейтингов школ или учителей со стороны Министерства просвещения. Однако в некоторых отдельных школах есть разговоры о неизвестных рейтингах. В связи с этим, оказывается, в некоторых школах есть факты вынуждения учеников к переходу в колледжи, против своей воли», – добавил Гани Бейсембаев.
Также Бейсембаев поручил всем управлениям и отделам образования, администрациям школ проконтролировать этот вопрос.