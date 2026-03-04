Незапланированные переходы школ на дистанционный формат обучения приводят к значительным финансовым потерям у предпринимателей, обеспечивающих питание учащихся. Об этом на заседании Мажилиса заявила депутат Екатерина Смолякова, передает informburo.kz

В рамках депутатского запроса она подняла вопрос о проблемах в системе бесплатного горячего питания для школьников. По словам депутата, предприниматели несут серьёзные убытки, когда решение о переводе школ на онлайн-обучение принимается в последний момент.

Как пояснила Смолякова, чтобы обеспечить питание детей к началу занятий — к 8–9 утра — предприниматели начинают готовить еду уже в 5–6 часов и заранее закупают продукты. Однако информация об отмене очных занятий иногда поступает слишком поздно, и приготовленная еда становится прямым убытком для бизнеса.

По её данным, только в этом году 12 учебных дней прошли в дистанционном формате, и в одном из городов бюджет сэкономил около 1 миллиарда тенге, тогда как для предпринимателей эта сумма стала реальными потерями.

Депутат предложила рассмотреть возможность компенсации фактических расходов предпринимателей в случаях перехода школ на дистанционное обучение или при чрезвычайных ситуациях.

Также она отметила ряд системных проблем в сфере школьного питания. В некоторых регионах бюджет на бесплатное питание закладывается из расчёта 170 учебных дней, хотя фактически их бывает не более 165.

По словам Смоляковой, стоимость школьного питания зачастую не индексируется или устанавливается без экономического обоснования, из-за чего предприниматели вынуждены обращаться в органы прокуратуры. Подобные ситуации уже фиксировались в Актюбинской области и Астане.

Кроме того, депутат указала на несоответствие статистических данных о школьном питании, которые предоставляют государственные органы.

Для решения проблемы Смолякова предложила:

провести разъяснительную работу с регионами по формированию бюджетных заявок с учётом реальной потребности;

ввести единую методологию бюджетного планирования без необоснованного включения НДС;

рассмотреть возможность установления минимальной гарантированной стоимости финансирования школьного питания на республиканском уровне;

взять под контроль ежегодную индексацию стоимости питания ;

проверить достоверность статистических данных и внедрить единую систему отчётности.

